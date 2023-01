Mutter soll in Haft

Landau/Ludwigshafen. Im neu aufgerollten Prozess um die Misshandlung eines Säuglings in Ludwigshafen wurde am Freitag am Landauer Landgericht plädiert. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Mutter eine Haftstrafe von drei Jahren, weil sie ihrem Sohn mit einem Fieberthermometer vorsätzlich eine Darmperforation zugefügt haben soll. Sowohl Mutter als auch Vater sollen sich laut Staatsanwaltschaft zudem der Aussetzung schuldig gemacht haben, weil sie das schwer verletzte Baby zu spät zu einem Arzt brachten. Für den Vater beantragte die Anklagebehörde eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Beide Verteidiger forderten Freispruch. jei

