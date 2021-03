Mörlenbach. Die Haftstrafe für eine 48-jährige Ärztin aus Mörlenbach wegen Beihilfe zur Ermordung ihrer beiden Kinder von zwölf Jahren hat Bestand. Zu diesem Ergebnis kam die Zweite Strafkammer des Landgerichts Darmstadt, die am Freitag das Urteil von 2019 überprüfte. Damit folgte die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Verteidigung hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren gefordert.

Das aktuelle Urteil stellte ihre Beihilfe zum Mord und Brandstiftung fest. Opfer waren ihre damals zehn und 13 Jahre alten Kinder – sie wurden von ihrem eigenen Vater ermordet. Der Noch-Ehemann der Angeklagten wurde 2019 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, seine Frau zu zwölf Jahren wegen Beihilfe. Beide legten Revision ein, doch nur der Antrag der Mutter hatte vor dem Bundesgerichtshof Erfolg.

Am Ende ging es um nicht eindeutige Formulierungen in dem Urteilsspruch von 2019, die Frage der Schuld war für Richter Marc Euler überhaupt kein Thema: „Ihre Schuld wurde damals bindend festgestellt. Ohne ihr Mitwissen wäre es nicht zu der Tötung der Kinder gekommen“, redete er Klartext. Überhaupt ging er mit der heute 48-Jährigen hart ins Gericht, ihre am Morgen selbst verlesene Einlassung habe „getrieft vor Selbstmitleid.“ Die Verteidigung versuchte den ganzen Verhandlungstag über, den Blick auf den verurteilten 61-Jährigen zu richten, mehr als zwei Drittel des Plädoyers ihrer Verteidiger Sebastian Göthlich und Till Günther befassten sich mit dem nicht anwesenden Arzt. Das Gericht wertete dies als Ablenkungsmanöver, sah bei der Mutter keine Anzeichen einer Aufarbeitung und wenig Reue, da sie gerade einmal zwei dürre Sätze auf das Schicksal ihrer Kinder verwendet habe.

Im Zentrum stand die Frage, wann und wie viel die Frau in der Tatnacht an Beruhigungsmitteln zu sich genommen hatte. Für den Vorsitzenden stand aber fest, dass auch sie für die Tötung ihrer Kinder verantwortlich war. Die Tat stand am Ende des wirtschaftlichen Niedergangs des Zahnarzt-Ehepaars, das eine Praxis in Weinheim betrieb. sf