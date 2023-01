Mutmaßlicher Drogenhändler in Weinheim festgenommen - Untersuchungshaft

Weinheim. Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Dienstagmitttag in Weinheim festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wurde bei einer Personenkontrolle verkaufsfertig abgepacktes Haschisch bei dem jungen Mann gefunden.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden bei dem 21-Jährigen unter anderem zwei Platten Haschisch zu je rund 100 Gramm, abgepacktes Haschisch zu insgesamt etwa 45 Gramm, eine Feinwaage, Verpackungsmaterial sowie eine Schreckschusspistole sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde am Mittwoch der Haftrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.