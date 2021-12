Mutmaßlicher Dieb verletzt Reisende - Zug in Schifferstadt gestoppt

Schifferstadt. Ein 24-jähriger mutmaßlicher Handy-Dieb hat am Samstagabend in einem Zug in der Pfalz Reizstoff versprüht, weshalb mehrere Menschen medizinisch behandelt werden mussten. Wie die Bundespolizei mitteilt, schob der 24-Jährige sein Fahrrad durch den Wagon und rempelte dabei einen 49-jährigen Mann an, der an einem Laptop arbeitete. Der 49-Jährige hob anschließend auf Bitte des 24-Jährigen eine Fahrradlampe vom Boden auf und bemerkte kurze Zeit später, dass sein neben im gelegenes Handy verschwunden war. Daraufhin stellte der Geschädigte den Mann mit Fahrrad zur Rede, der beim nächsten Halt aus dem Zug zu flüchten versuchte. Das konnte durch den 49-Jährigen sowie Zeugen verhindert werden, diese wurden daraufhin durch den 24-Jährigen mit Tierabwehrspray attackiert.

Der Zug wurde durch die Notfallleitstelle der DB gegen 22 Uhr am Bahnhof Schifferstadt gestoppt. Der 24-Jährige verhielt sich gegenüber der Polizei aggressiv und unkooperativ, sodass er gefesselt werden musste. Sechs Personen mussten medizinisch behandelt werden, das Telefon konnte im Zug gefunden werden. Den 24-Jährigen erwartet ein Strafverfahren aufgrund gefährlicher Körperverletzung sowie des Verdachts des Diebstahls