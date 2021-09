Mutmaßlicher Briefbomber bestreitet Vorwürfe

Heidelberg. Der mutmaßliche Briefbomber bestreitet die Vorwürfe: Ein 66-jähriger Rentner aus Ulm muss sich seit dem Morgen vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Am 16. Februar war ein Mitarbeiter der Wildwerke in Eppelheim beim Öffnen einer laut Staatsanwaltschaft von dem Mann aufgegebene Sendung verletzt worden, zwei Tage später verletzte ein weiteres Paket in Neckarsulm zwei Mitarbeiter von Lidl. Ein drittes Paket mit versteckter Sprengzündung, das an die Firma Hipp gerichtet war, wurde rechtzeitig abgefangen, bevor sie explodierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich bin nicht die von Ihnen behauptete Person, ich bin nicht die Person in der Überwachungskamera der Postfiliale“, betonte der Mann mit schütterem weißen Haar. Er habe in seinem ganzen Leben noch nie etwas mit der Justiz zu tun gehabt. „Es ist grausam, wie die deutsche Justiz mit ihren Bürgern umgeht“, fügte er hinzu. „Ich bin ein anständiger Bürger und hoffe auf Gerechtigkeit“, beendete der gelernte Elektriker seine kurze Erklärung. Fragen von Richtern oder Staatsanwaltschaft sind nicht zugelassen.