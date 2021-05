Mutmaßliche Rauschgiftdelikte - Razzia in mehreren Orten des Rhein-Neckar-Kreises

Rhein-Neckar-Kreis. Seit dem frühen Morgen läuft in mehreren Orten des Rhein-Neckar-Kreises eine Razzia wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilt, durchsucht die Polizei Objekte in Eppelheim und Neu-Edingen. Dabei soll es auch mindestens eine Festnahme gegeben haben. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage dieser Redaktion den Einsatz und die Vollstreckung von Durchsuchungsbefehelen. Zu den Einsatzorten und weiteren Fragen wollte sie aber zunächst keine Auskünfte geben wegen des aktuell noch laufenden Polizeieinsatzes. Er soll noch bis in die Nachmittagsstunden andauern. (mit dpa)

