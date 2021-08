Mutmaßliche Brandstiftungen an Impfzentrum und Testzentren

Speyer. Mehrere Brände wurden mutmaßlich am Corona-Impfzentrum und in zwei Testzentren in Speyer gelegt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei zunächst am vergangenen Samstag gegen 21:14 Uhr am Impfzentrum an der Stadthalle eine Plane an einem Zaunelement in Brand gesetzt worden. Rund eine Stunde später wurden drei brennende Sichtschutzplanen an einem Bauzaun des Corona-Schnelltestzentrums auf dem Speyerer Festplatz festgestellt worden, die die Feuerwehr löschte. Am Montagmorgen brannte erneut eine Plane am Schnelltestzentrum in der Auestraße. Die Flammen griffen auf ein nahestehendes Pavillon über, welches dadurch beschädigt wurde.

Aufgrund der Brände entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 2200 Euro. Die Ermittlungen in allen drei Fällen dauern an. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06232-1370 bei der Polizei.