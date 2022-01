Zwei Männer aus dem Raum Mannheim sind am Mittwoch in Untersuchungshaft gebracht worden, weil sie im Verdacht stehen, mehreren Menschen durch die Betrugsmasche "Falsche Polizisten" geschädigt zu haben. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, sind am Mittwoch insgesamt 16 Wohnungen und Arbeitsstellen in Mannheim und Ludwigshafen durchsucht worden, bei denen umfangreiche Beweise

...