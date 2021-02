Region. Im Rhein-Neckar-Kreis ist erstmals die sogenannte Südafrika‐Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Die Behörde ist auch für die Stadt Heidelberg zuständig. Der Typ B.1.351 ist eine Mutation des herkömmlichen Coronavirus. Entdeckt wurde er durch das Labor des Universitätsklinikums Heidelberg im Rahmen der Sequenzierung, also der Analyse des Virus-Erbguts, von zunächst 200 PCR-Tests nachgewiesener Coronavirus-Fälle.

RNA-Sequenzierung Als RNA-Sequenzierung wird die Bestimmung der Nukleotid-Abfolge der RNA (Ribonukleinsäure), also des Virus-Erbguts, bezeichnet.

(Ribonukleinsäure), also des Virus-Erbguts, bezeichnet. Nukleotide sind die Bausteine der RNA. Deren Reihenfolge gibt Aufschluss darüber, ob und wie ein Virus mutiert ist.

Die Sequenzierung ist aufwändig und sehr teuer. Nur wenige Labore bundesweit können sie durchführen, man braucht dafür bestimmte Geräte und Spezialisten für die Auswertung.

Um die Mutanten aufzuspüren, soll nun jedes Regionallabor fünf bis zehn Prozent der positiven Proben an diese Speziallabore schicken. kako

In vier Fällen wurde dabei eine Variante des Coronavirus detektiert, die stark dem Typ B.1.351 ähnelt und als noch infektiöser gilt. Dabei hat das Universitätsklinikum Heidelberg auch mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und dem European Molecular Biology Laboratory (EMBL) zusammengearbeitet.

Nach Auskunft des Gesundheitsamtes stehen die betroffenen Personen in Zusammenhang. Des Weiteren teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit, dass weitere relevante Virusvarianten in positiven PCR-Tests nachgewiesen worden sind. Der Nachweis, um welche Virusvarianten es sich konkret handelt, steht indes noch aus.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wird für positiv getestete Personen, die mit einer Mutante des Coronavirus infiziert sind, die Quarantänezeit von zehn auf 14 Tage erhöhen. Gleiches gilt für Kontaktpersonen der Kategorie 1. Diese sollen zudem verpflichtet werden, sich am siebten Tag ihrer Quarantäne mittels PCR-Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen.

Virus-Mutation in Kita im Kreis Bergstraße nachgewiesen

Auch im Kreis Bergstraße ist eine Virus-Mutation entdeckt worden. Diese wurde in einer Kindertagesstätte in Gorxheimertal nachgewiesen, teilte der Landkreis am Freitagnachmittag mit. Demnach war zuvor ein Sars-Cov-2-Infektionsgeschehen in der Einrichtung festgestellt worden. Ein entsprechender Vorbefund über die Virus-Mutation liegt dem Bergsträßer Gesundheitsamt bereits vor. Eine labortechnische Untersuchung soll Gewissheit bringen, um welche Variante es sich genau handelt.

Die betroffene Kita wurde vorerst komplett geschlossen. Die Infizierten sowie deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Eine Reihentestung ist nun vorgesehen.

Rheinland-Pfalz meldet Fälle der britischen Variante

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat am späten Freitagnachmittag die Meldung der Laborfirma Bioscientia bestätigt, dass auch in Rheinland-Pfalz Fälle der britischen Coronavirus-Variante B.1.1.7 nachgewiesen worden seien.

Die Laborfirma Bioscientia untersucht demnach seit dem 25. Januar ihre auf das Coronavirus positiv getesteten PCR-Proben auch auf das Vorliegen einer der Virusvarianten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Aufgrund der Screening-Untersuchungen mittels PCR hätten sich acht positive Ergebnisse gefunden, die der Variante aus Großbritannien zuzuordnen seien. Eine endgültige Bestätigung liege erst nächste Woche vor, wenn auch eine Vollsequenzierung der Viruserbsubstanz erfolgt sei, so die Mitteilung.

Bioscientia zufolge stammten alle acht Proben ausschließlich von Erwachsenen (die jüngste Person ist 24 Jahre alt) und seien keinem größeren Ausbruchsgeschehen zuzuordnen. Die Fälle seien am Donnerstag und am Freitag den zuständigen Gesundheitsämtern auf elektronischem Weg gemeldet worden.

Für weitere Informationen, etwa aus welchen Regionen die Infizierten stammten, war das Gesundheitsministerium am frühen Freitagabend nicht mehr zu erreichen.