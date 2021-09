Musikalische Würdigung für Luther in Worms

Worms. Eigentlich sollte das Konzert bereits am 22. Mai stattfinden – nun wird am Samstag, 25. September, Martin Luther musikalisch geehrt. Die Stadt Worms und der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz werden laut einer Mitteilung um 20 Uhr im Wormser an die Geschehnisse im Frühjahr 1521 erinnern, die auch heute noch Menschen als Vorbild dienen können, für ihre Überzeugungen einzustehen. Der Landesjugend-Chor und das Landesjugend-Jazz-Orchester musizieren unter der Leitung von Michael Villmow.

„Verley uns Frieden“ ist eine Würdigung von Luthers Lebenswerk, das als Auftragswerk des Bundesjazzorchesters anlässlich des Reformationsjubiläums im Jahr 2017 entstanden ist. Komponist Villmow interpretiert dabei prägnante Elemente von Luthers 95 Thesen und hat sie in unsere heutige musikalische Sprache übersetzt. Bereits erworbene Karten behalten Gültigkeit.