Speyer. Für Alexander Schubert, den Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Speyer, bedeutet das erste Corona-Jahr eine wahre Achterbahnfahrt: „Wir sind sehr erfolgreich gestartet und hatten in den ersten zehn Wochen über 85 000 Besucher in den beiden Ausstellungen ,Medicus’ und ,Grüffelo’.“ Einen vergleichbar großen Ansturm habe das Museum zuletzt 2014 und 2015 zur Titanic-Ausstellung verzeichnet. „Dann kam im März unvermittelt die Corona-Pandemie in Deutschland an und damit die langen Phasen der Zwangsschließung und des eingeschränkten Museumsbetriebs. Zweimal seien die Ausstellungen „Medicus“ und „Grüffelo“ eröffnet worden und zweimal mussten sie wieder geschlossen werden.

AdUnit urban-intext1

„Gerade für unser Haus, das seit vielen Jahren auf die publikumsträchtigen, großen Sonderausstellungen ausgerichtet und wirtschaftlich von deren Erfolg abhängig ist, bedeuteten die verschiedenen Lockdowns, ob ,light’ oder ,hart’, wahrhaft strukturelle Erschütterungen“, zieht Alexander Schubert Bilanz. So blieb erstmals seit vielen Jahren die Gesamtbesucherzahl weit hinter den Erwartungen zurück. „Zudem sind die langen Wochen der Schließung eine zähe Zeit und für mich und die Beschäftigten im Haus sehr zermürbend“, so der Direktor. Insgesamt hätten 100 816 Menschen 2020 die Sonder- und Sammlungsausstellungen sowie Veranstaltungen des Museums besucht.

Der Pandemie zu Trotz laufen die Vorbereitungen für die nächste Sonderausstellung im Jahr 2021 bereits auf Hochtouren: Ab 9. Mai zeigt das Historische Museum der Pfalz die Ausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945 - 1999“. Die Ausstellung nimmt laut Schubert die Aussöhnung und Freundschaft mit dem französischen Nachbarn in den Blickpunkt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs kam die französische Armee als Sieger und Befreier vom Nationalsozialismus in die Pfalz. In der Schau sind seltene Fotodokumente und Exponate der Erinnerungskultur aus privaten und öffentlichen Sammlungen beider Länder zu sehen.

Für Familien ist die „Expedition Erde. Im Reich von Maulwurf und Regenwurm“ gedacht. „Ab 10. Oktober thematisiert die Schau die Bedeutung der Ressource Boden und zeigt, wie wichtig es ist, achtsam und sorgsam mit dem Leben unter unseren Füssen umzugehen“, macht Schubert neugierig. red/sin

AdUnit urban-intext2

Virtuelle Rundgänge und Infos: www.museum.speyer.de.