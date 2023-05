Haßloch. Zwei Frauen in Haßloch sind am Montag während einer handfesten Auseinandersetzung im Gesicht verletzt worden. Zeugen konnten den Streit schlichten und beide Parteien voneinander trennen, berichtet die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Frauen waren gegen 16.50 Uhr in der Kirchgasse, in Höhe der Landwehrstraße, in einen Streit geraten und handgreiflich geworden. Beide seien in Begleitung ihrer Kinder gewesen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06324-9330 zu melden.