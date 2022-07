Münzgeldautomat aus Toilettenanlage in Landau entwendet

Landau. Ein unbekannter Täter hat in der Forststraße in Landau den Münzgeldautomaten einer WC-Einrichtung entwendet. Des Weiteren wurden an der Toilettenanlage Aufbruchspuren an einer Tür und Beschädigungen an der Außenanlage festgestellt, teilte die Polizei mit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat in der Zeit zwischen Freitagmorgen 6 Uhr und Montagmorgen 11 Uhr oder dem Täter geben können, sich telefonisch unter 06341/2870 zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Kriminalität Einbrecher stehlen Autoschlüssel in Edingen-Neckarhausen Mehr erfahren Blaulicht Einbruch in Kiosk in der Schwetzingerstadt - Täter entwendet Zigarettenschachteln Mehr erfahren