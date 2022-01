Müllcontainer brennen ab - Feuerwerksreste verantwortlich?

Worms. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind aus bislang unbekannter Ursache mehrere Großraummülltonnen in Worms in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei standen die Müllcontainer an einem kleinen Platz neben der Fahrbahn im Bereich der Wolframstraße vor dem dortigen Anwesen. Durch Anwohner wurde vergeblich versucht den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen. Vermutlich sind unsachgemäß entsorgte Feuerwerksreste für den Brand verantwortlich. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es jedoch nicht. Es brannten insgesamt drei Müllcontainer ab, vier weitere wurden durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt.

