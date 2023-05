MS experimenta hält auf Neckar und Rhein

Rhein-Neckar. Mitmachstationen, spannende Filme und Workshops zum Experimentieren: An Bord der MS experimenta erwartet die ganze Familie ein spannendes Erlebnis. Vom 4. Mai bis zum 3. November geht das Schiff von Deutschlands größtem Science Center wieder auf Tour und steuert 25 Stationen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland an.

Vom Neckar über Rhein, Main, Mosel und Saar: Bei ihrer Tour 2023 fährt die MS experimenta insgesamt 25 Orte an. Die erste Station war Eberbach im Norden Baden-Württembergs. Dort hat die Schiffscrew bereits die ersten Besucher an Bord empfangen. Nun geht es über Heidelberg (10. bis 12. Mai) und Mannheim (15. bis 21. Mai) weiter nach Rheinland-Pfalz (unter anderem Ludwigshafen: 24. bis 29. Mai), Hessen und ins Saarland.

Auf der MS experimenta werden Besucherinnen und Besucher selbst aktiv und gehen spannenden Fragen des Alltags auf den Grund. Rund 20 Mitmachstationen, Workshop- und Bastelangebote sowie Filme unter der 360-Grad-Kuppel des Mini Dome sorgen für viel Abwechslung. Die Ausstellung gliedert sich in zwei Bereiche: Im Teil „Du bist Wissenschaft“ erfahren Kinder und Erwachsene Verblüffendes über den Menschen, seine Entwicklung und seine besonderen Fähigkeiten. Im Ausstellungsteil „Du schaffst Wissen“ können alle ihre eigenen Fertigkeiten an den interaktiven Stationen ausprobieren und entdecken.

Geöffnet ist das Schiff täglich von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person. Anmeldung erforderlich unter www.ms-experimenta.science.