Mountainbiker stürzt bei Waibstadt und verletzt sich schwer

Waibstadt. Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall am späten Donnerstagabend bei Waibstadt schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der 46-Jährige gegen 23 Uhr mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Mountainbike und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Bei dem folgenden Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Ersthelfer informierten den Rettungsdienst und versorgten den 46-Jährigen noch an der Unfallstelle. Im Anschluss wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist nach Polizeiangaben kritisch. Die genauen Hintergründe des Sturzes werden nun im Rahmen der Unfallermittlungen geklärt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1