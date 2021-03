Rhein-Neckar. Die verbotene Mountainbike-Abfahrt vom Heidelberger Königstuhl durch den Wald endet für den jungen Mann bei Revierförster Wolfgang Ernst. Der stoppt den 33-Jährigen und macht ihn mit dem Landeswaldgesetz vertraut: „Sie dürfen nicht quer durch den Wald fahren, und Sie dürfen auch nicht auf Wegen fahren, die schmäler als zwei Meter sind“, sagt er. „Das wusste ich nicht, Entschuldigung“, stammelt der 33-Jährige, der nach eigenen Angaben erst zum zweiten Mal Mountainbike fährt. Ernst lässt ihn ziehen. Der Pfad, auf dem der Radler kam, zeugt davon, dass er kein Einzelfall ist. Mehrere solcher Pfade schneiden Ernsts Weg. „Der ganze Königstuhl ist zerpflügt“, grollt er. Vertreter von Biker-Vereinen beklagen ihrerseits, dass es trotz Nachfrage zu wenig legale Strecken gibt.

AdUnit urban-intext1

Illegale Mountainbike-Strecken beschäftigen Ernst und seine Kollegen schon länger, doch mit Corona hat sich die Lage verschärft. „Vorher war es vereinzelt, jetzt kommt es massiv“, sagt Förster Uwe Reinhard, zuständig für Neckargemünd, Bammental und Gaiberg. Er hat zehn illegale Strecken im Revier entdeckt, eine in einem geschützten Biotop. Auch in der Pfalz ist das ein Thema. Der Landauer Förster Siegfried Weiter sagt, man stoße fast täglich auf neue illegale Routen, auf jedem höheren Berg gebe es zwei bis drei.

Freigelegte Wurzeln, gelöste Erde und Geröll künden stellenweise von solchen „Extremgeschichten“, wie Ernst sie nennt. Weiter berichtet er von Sprungschanzen aus Wald- und Baumarktmaterial „mit Schrauben und Nägeln“. Auch rechtliche Gründe führen die Förster an. Wenn er eine illegale Route entdecke und nichts unternehme, habe er „die Verkehrssicherungspflicht für diese Strecke“ - und werde unter Umständen für Unfälle verantwortlich gemacht, so Reinhard, der auch auf Konflikte mit Wanderern verweist.

Kritik von Vereinen

AdUnit urban-intext2

Die Kritik an den Mountainbikern nehme überhand und lasse sie in schlechtem Licht erscheinen, sagt Michael Maul, 1. Vorstand der knapp 500 Mitglieder starken „Pfalzbiker“. Dabei seien sie nicht allein im Wald. „Die gesamte Frequentierung hat stark zugenommen.“ Zur Erosion trügen auch Wanderer, Pferde oder Rückemaschinen bei, die „Schneisen der Zerstörung“ hinterließen. „Das würden wir mit 100 000 Rädern nicht hinbekommen.“ Er beklagt das Fehlen von Strecken für die zunehmend beliebte Abfahrt, der Mountainbikepark helfe da nicht. Mit-Vorstand Christopher Krusche sagt, das Biken sei inzwischen Breitensport. „Da kann man nicht die Augen zumachen und nur Verbote aussprechen.“ „Man hätte viel früher erkennen müssen: Da ändert sich was“, so Schriftführer Andreas Laux. Oft stellten Biker bereits die Hälfte der Hüttenbesucher. Maul ärgert auch, dass der Verein vor einer Streckenlegalisierung an der Kalmit ein Vogelschutzgutachten mitfinanzieren soll. Früher sei dort gewandert worden - ohne Gutachten, so Krusche.

„Es müssen einfach mehr legale Strecken zur Verfügung stehen, damit der Wildbau und das Durch-den-Wald-Gefahre aufhört“, sagt André Hofmann, 1. Vorstand des Heidelberger Vereins HD-Freeride, der am Königstuhl seit 2011 eine legale „Downhill“-Strecke für Mitglieder unterhält. Illegale Strecken würden viel genutzt, weil es für Einsteiger, die durch Corona zum Fahren gekommen seien, keine Übungsgelände gebe. Die Strecken-Nachfrage sei seit Jahren da, jetzt habe sich die Lage zugespitzt.

AdUnit urban-intext3

Konzept wird vorgestellt

AdUnit urban-intext4

Hofmanns Vorgänger und jetziger Vize, Manuel Billmaier, sieht die Kommunalpolitik in der Pflicht. Für den Geländeradsport gebe es in Deutschland von öffentlicher Seite so gut wie keine Angebote. „Durch diese fehlende Infrastruktur gibt es dann die Konflikte.“ Das Argument, der Naturpark Neckartal-Odenwald habe doch ein Mountainbike-Netz, ziehe nicht, denn dies richte sich nur an einen Teil der Fahrer, bei denen es viele Teildisziplinen gebe.

Wenn die Nutzergruppe weiter wachse, womit wegen der coronabedingten Radverkäufe zu rechnen sei, „müssen einfach weiter Angebote geschaffen werden“, sagt Pressesprecher Nicholas Beckmann. Darauf müsse man sich mit der Politik verständigen, dann könne man schauen, „wie man ein naturverträgliches Angebot schaffen kann“. Laut Billmaier hat der Verein ein Konzept, das er vorstellen will, mit den Grünen gebe es bereits einen Termin. „Das ist ein erster Schritt“, so Beckmann, „einer von vielen auf einem wahrscheinlich sehr langen Weg“.