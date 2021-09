Motorschaden sorgt für langen Stau

Rhein-Neckar. Ein liegengebliebener Sattelzug im Baustellenbereich hat am Donnerstag für einen kilometerlangen Stau auf der Autobahn 6 gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, blieb das Fahrzeug aus der Ukraine wegen eines Motorschadens auf Höhe Mannheim-Rheinau in Fahrtrichtung Heilbronn stehen und blockierte den rechten Fahrstreifen. Der Verkehr musste über die verengte linke Spur an dem Pannenfahrzeug vorbeigeleitet werden. Während der Abschlepparbeiten musste die Fahrbahn Richtung Heilbronn etwa zwei Stunden lang voll gesperrt werden. Laut Polizei bildete sich ein bis zu 14 Kilometer langer Stau. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1