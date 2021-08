Motorroller auf dem Dach abgestellt

Germersheim. Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei in Germersheim am Samstag gerufen worden. Den Beamten wurde am Morgen ein Motorroller und ein Fahrrad auf dem Dach des Fahrradständers an der S-Bahnhaltestelle Germersheim Süd/Nolte gemeldet. Vor Ort konnten sich die Polizisten dann selbst von dem ungewöhnlichen Abstellort der beiden Fahrzeuge überzeugen. Es wird vermutet, dass Unbekannte den Motorroller und das Fahrrad gestohlen und anschließend auf dem Dach abgestellt haben. Die Scheiben der Fahrradüberdachung wurden dabei beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. her

