Motorradunfall auf der A6 - eine Person schwer verletzt

Hockenheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 auf Höhe des Autobahndreiecks Hockenheim am Sonntagnachmittag ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 57-Jährige Mann in Begleitung von mehreren weiteren Motorradfahrern mit seiner Harley-Davidson unterwegs. Aufgrunf von Unachtsamkeit fuhr er ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. Dabei wurde er von seinem Motorrad geschleudert und und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Er verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 24-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden teilweise beide Fahrstreifen gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 4 km. Der Sachschaden liegt bei etwa 16.200 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

