Hockenheim. Nach einem Verkehrsunfall auf der A 6 auf Höhe des Autobahndreiecks Hockenheim am Sonntagnachmittag ist die Fahrbahn in Richtung Süden seit 15.30 Uhr für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei war an dem Unfall ein Motorradfahrer beteiligt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1