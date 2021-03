Motorradfahrerin stürzt Abhang hinab - schwer verletzt

Odenwald. Eine 26-Jährige ist am Freitagabend im Odenwaldkreis mit ihrem Motorrad einen Abhang hinuntergestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die junge Frau kam gegen 18 Uhr auf der L3108 bei Oberzent mit ihrer Maschine aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Mit schweren Verletzungen wurde sie per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Verkehrsteilnehmer hatten die Frau erstversorgt. Der Sachschaden wurde auf rund 4000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Bergungsmaßnahmen wurde die Landstraße einspurig gesperrt. (mit dpa)