Motorradfahrerin nach Unfall in Altrip leicht verletzt

Altrip. Eine 40-jährige Motorradfahrerin ist am Donnerstagabend bei Altrip gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 40-Jährige gegen 20.30 Uhr die K13 in Richtung der Einmündung zur K12. An der Einmündung wollte die 40-Jährige nach links in Richtung Ludwigshafen abbiegen. Hierbei bog die Frau in einem zu weiten Bogen ab, sodass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Durch den Sturz trug die 40-Jährige leichte Verletzungen an der Schulter davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 800 Euro.

