Motorradfahrerin in Edingen-Neckarhausen bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Edingen-Neckarhausen. Die Unachtsamkeit eines Autofahrers hat am Sonntagvormittag zu einer schweren Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad geführt. Das ergaben erste Ermittlungen, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte.

Gegen 10.40 Uhr fuhr in der Grenzhöfer Straße ein 87-jähriger Mann mit seinem Wagen aus der Einfahrt seines Grundstücks. Dabei übersah er eine 51-jährige Motorradfahrerin, die auf der Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß kam die Zweiradfahrerin zu Fall und rutschte gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall verletzte sie sich schwer und musste mit einem Rettungswagen zu weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenprall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Polizei 2 Übersehen und kollidiert Mehr erfahren Blaulicht Motorradfahrer in Mannheim bei Unfall verletzt - Unfallverursacher flüchtet Mehr erfahren