Motorradfahrer wird bei Auffahrunfall auf B45 schwer verletzt

Mauer. Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagvormittag auf der B45 bei Mauer auf ein Auto aufgefahren. Beim folgenden Sturz zog sich der Mann nach Polizeiangaben schwere Verletzungen zu. Eine vorausfahrende 51-jährige Autofahrerin, die in Richtung Bammental unterwegs war, hatte ihr Fahrzeug zuvor gegen 11 Uhr vermutlich ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst. Der Motorradfahrer wurde an der Unfallstelle zunächst notärztlich behandelt und danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestehe nach weiteren Informationen der Polizei nicht.

Es entstand ein Schaden von rund 7.500 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 oder 0621/174-4220 bei der Polizei.