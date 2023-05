Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall in Oberzent schwer

Oberzent. Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Oberzent schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 33-Jährige von Rothenberg kommend die L3410 in Richtung Beerfelden, als dieser in einer Linkskurve gegen 16.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam. Infolgedessen verlor der Motorradfahrer durch einen Kontakt mit dem Bordstein die Kontrolle, stürzte von der Fahrbahn ab und kam auf dem dortigen Grünstreifen zum Liegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Verletzungen des Motorradfahrers musste dieser mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Die Schäden am Motorrad und den straßenbaulichen Einrichtungen betragen rund 2.000 Euro. Hinweise zum Unfall können unter der folgenden Rufnummer 06062-9530 erbracht werden.