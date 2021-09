Elmstein. Bei einem Unfall auf der L499 bei Elmstein ist ein 43-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag in eine Böschung gestürzt und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann zuvor aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1