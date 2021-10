Sinsheim. Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Traktor in Dühren (Rhein-Neckar-Kreis) ums Leben gekommen. Durch den Aufprall brannte das Motorrad und der junge Mann starb wegen seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße 292 war am Montagabend in beide Richtungen für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt gewesen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1