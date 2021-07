Lampertheim. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 67 bei Lampertheim tödlich verunglückt. Ein Autofahrer hatte den 57 Jahre alten Motorradfahrer zwischen den Anschlussstellen Lorsch und dem Viernheimer Dreieck überholt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übersah der 72 Jahre alte Autofahrer den Motorradfahrer dann beim Wechseln auf die rechte Fahrspur. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

