Eberbach. Ein Motorradfahrer ist in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) von seiner Maschine gestürzt und schwer verletzt ums Leben gekommen. Der 28-Jährige war am Freitag zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden (wir berichteten), erlag dort aber in den Abendstunden seinen Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Zeugen werden deswegen gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744111 bei der Polizei zu melden.