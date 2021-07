Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf L 493

Münchweiler. Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist in Münchweiler im Donnersbergkreis ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Der 60 Jahre alte Mann sei am Dienstagabend mit seinem Krad gefahren, als eine 46-jährige Autofahrerin an der Einmündung zur Hauptstraße die Vorfahrt des von links kommenden Mannes missachtet habe, teilte die Polizei mit. Die Fahrzeuge prallten zusammen, der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1