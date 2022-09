Hockenheim. Ein Motorradfahrer ist während eines Rennstreckentrainings am Freitagnachmittag im Motodrom Hockenheim tödlich verunfallt. In einer Kurve der Rennstrecke stürzte er zu Boden und ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den gestürzten Mann. Noch an der Unfallstelle erlag er seinen Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den zweiten Motorradfahrer in eine Klinik. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1