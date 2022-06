Lampertheim. Mit mehr als 100 Stundenkilometern ist ein Motorradfahrer durch eine Tempo-30-Zone in Lampertheim gerast. Zivile Verkehrsfahnder stoppten den 29-Jährigen am Donnerstagnachmittag in der Rosenstraße. Nach Angaben der Polizei drohen ihm nun zwei Punkte in Flensburg, 800 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.

