Lindenfels. Ein Mann ist in auf der B47 bei Lindenfels (Kreis Bergstraße) mit seinem Motorrad gegen eine Leitplanke geprallt und schwer verletzt worden. Der 56-Jährige kam am Sonntagabend mit seiner Maschine aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Nach dem Zusammenstoß mit der Leitplanke stürzte er vom Motorrad. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war auf Grund der Bergungsarbeiten bis 20:45 Uhr voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1