Sinsheim. Ein Rettungshubschrauber ist am Dienstagmorgen in Sinsheim im Einsatz gewesen, nachdem ein Auto mit einem Motorrad kollidiert ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog der Autofahrer von einer Seitenstraße auf die Karlsruher Straße in Richtung Eschelbach ab und missachtete dabei die Vorfahrt des Mottoradfahrers, teilte die Polizei mit. Beide kollidierten miteinander. Der Zweiradfahrer wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

