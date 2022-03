Motorradfahrer nach Unfall auf L 544 schwerverletzt

Niederotterbach. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 544 in Richtung Niederotterbach ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der Mann in einer scharfen Linkskurve ein Auto überholt haben und beim Wiedereinscheren mit diesem kollidiert sein. Nach dem Zusammenstoß soll er die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und gestürzt sein. Ein Rettungshelikopter verbrachte den schwerverletzten 20-Jährigen in eine Klinik nach Ludwigshafen. Der 39-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die L 544 war bis 17.35 Uhr vollgesperrt.

