Motorradfahrer kollidiert frontal mit Lkw - 50-Jähriger schwer verletzt

Worms. Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Motorradfahrer in Worms schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Lkw-Fahrer am Donnerstagvormittag nach links über die Gegenfahrbahn der Alzeyer Straße in die Heppenheimer Straße abbiegen und übersah dabei das Motorrad. Trotz eingeleiteter Vollbremsung habe der 50-jährige Lasterfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten können.

Der ebenfalls 50 Jahre alte Motorradfahrer wurde in eine Klinik eingeliefert. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Sachschaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt.