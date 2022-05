Motorradfahrer in Böschung geschleudert - Vollsperrung in Fahrtrichtung Ludwigshafen

A650/Ruchheim. Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die A650 zwischen Anschlussstelle Ruchheim und Autobahnkreuz Oggersheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen voll gesperrt. Nach Polizeiangaben befuhr eine 41-Jährige um 13.25 Uhr mit ihrem Transporter den rechten Fahrstreifen. Wegen eines sich von hinten nähernden Rettungswagens, der die A650 mit Blaulicht und Martinshorn befuhr, wollte die Frau vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln.

Hierbei kam es zur Kollision mit einem 24-jährigen Motorradfahrer, der den linken Fahrstreifen befahren hatte. Der Mann wurde vom Motorrad rund 30 Meter nach rechts in die Böschung geschleudert. Er wurde hierbei schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache an die Unfallstelle hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge bleibt die A650 noch gesperrt.

