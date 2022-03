Motorradfahrer erfasst unachtsam auf Fahrbahn gelaufenes Kalb - beide verletzt

Heidelberg. Ein 31-jähriger Motorradfahrer hat am Freitagmorgen in Pfaffengrund zwei auf die Fahrbahn gelaufene Kühe erfasst. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Harley-Davidson-Fahrer durch den Zusammenstoß leicht am rechten Knie verletzt.

Die Kollision ereignete sich gegen 8.00 Uhr, als der Mann aus Pfaffengrund in Richtung Speyerer Straße fuhr. Die zwei Weidetiere traten plötzlich hinter einem Gebüsch auf die Fahrbahn und querten unachtsam die Fahrbahn des Baumschulenweges. Der Motorradfahrer hatte beim Erblicken der Tiere noch versucht, eine Vollbremsung einzuleiten - jedoch vergebens.

Der 31-Jährige kollidierte folglich mit dem Kalb, welches hierbei verletzt wurde. Der Motorradfahrer wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzt 3.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg kam zur Unfallaufnahme vor Ort. Ersten Erkenntnissen nach, hatten die Tiere durch ein nicht verschlossenes Tor die Weide verlassen. Der Verantwortliche muss sich nun wegen einer möglichen Sorgfaltspflichtverletzung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

