Motorradfahrer beim Unfall in Lambsheim schwer verletzt

Lambsheim. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Lambsheim am Samstagmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierte der 21-Jährige im Kreuzungsbereich der beiden Kreisstraßen 2 und 4 mit dem Wagen einer 48-Jährigen. Der 21-jährige Motorradfahrer wurde mit schwersten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Seitens der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter beauftragt und die Ermittlungen aufgenommen.

