Rhein-Neckar-Kreis. Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Reh schwer verletzt worden. Das Reh sprang von der Seite in den vorbeifahrenden 61-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin stürzte der Mann mit seinem Motorrad. Das Tier gehörte zu einer Gruppe von Rehen, die aus einem angrenzenden Wald bei Eberbach auf die Straße gelaufen waren. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann am Samstag in ein Krankenhaus.

