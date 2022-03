Weisenheim am Sand. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Weisenheim am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der 28-Jährige bei tiefstehender Sonne aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf einen bremsenden Pkw aufgefahren sein. Daraufhin stürzte er und rutschte gegen ein Verkehrsschild. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

