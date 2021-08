Haßloch. Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Haßloch am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein Autofahrer, der aus der Fabrikstraße auf die K 14 einbiegen wollte, den 52-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die K 14 musste zur Unfallaufnahme in diesem Bereich für 45 Minuten voll gesperrt werden.

