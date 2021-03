Siedelsbrunn. Ein Motorradfahrer ist am späten Sonntagnachmittag in Siedelsbrunn von der Straße abgekommen, gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Warum der 55-Jährige im Bereich der Straße "Auf der Höh" in Höhe Hausnummer 10a vom Weg abkam, ist laut Polizei unbekannt. Augenzeugen werden gebeten, sich an ie Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207 / 94050 zu wenden.

