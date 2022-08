Worms. Bei einem Verkehrsunfall bei Worms ist am Sonntagvormittag ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 28-Jährige mit einer Gruppe auf der Bundesstraße 271 in Richtung Ober-Flörsheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve stürzte und gegen eine Leitplanke prallte. Ein Gutachter soll nun den Unfall rekonstruieren. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt.

