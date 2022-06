Bad Dürkheim. Bei einem Unfall in der Pfalz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Auf der Bundesstraße 37 habe der Mann in der Nähe von Frankenstein (Landkreis Kaiserslautern) in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei mit. Der Schwerverletzte wurde nach dem Unfall am Mittwochabend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war.

