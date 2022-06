Motorradfahrer bei Unfall auf K4122 bei Heiligkreuzsteinach schwer verletzt

Heiligkreuzsteinach. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend auf der K4122 bei Heiligkreuzsteinach schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete gegen 18.50 Uhr ein Autofahrer die Vorfahrt des 66-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer von der Front des Wagens erfasst und zu Boden geworden.

Der 66-Jährige erlitt dadurch mehrere Brüche und musste mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik geflogen werden. Der 19-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, weshalb diese abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme muss die Fahrbahn der K4122 gesperrt werden. Der Streckenabschnitt wurde nach Reinigungsarbeiten um 21.20 Uhr wieder freigegeben