Waghäusel. Eine 74-jährige PKW-Führerin ist am Donnerstag gegen 16.12 Uhr auf der L638 in Richtung Norden gefahren und wollte Höhe Wiesental nach links Triebstraße abbiegen. Nachdem die PKW-Führerin zunächst anhielt, missachtete sie letztlich beim Abbiegen die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden 53-jährigen Motorradfahrers und seiner elfjährigen Sozia. Der Motorradfahrer wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die elfjährige Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und kam in eine Karlsruher Kinderklinik. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Die Unfallstelle musste bis rund 19.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei war mit acht Streifenwagen und einem Motorrad vor Ort. Zudem waren drei Rettungswagen, zwei Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber sowie eine Notfallseelsorgerin im Einsatz.

