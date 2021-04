Motorradfahrer bei Unfall auf B 45 schwer verletzt

Sinsheim. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 45 am Ortsausgang von Sinsheim in Richtung Hoffenheim ist ein 49-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 20-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr von der Hauptstraße nach links in ein Grundstück abbiegen, als der Motorradfahrer zum Überholen ansetzte. Bei der Kollision wurde der 49-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

