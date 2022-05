Motorradfahrer bei Überholmanöver in Speyer schwer verletzt

Speyer. Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Überholmanöver in Speyer schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 55-Jährige am späten Donnerstagnachmittag ein Auto an einer Stelle überholt, an der dies nicht erlaubt ist. Der 60-jährige Autofahrer wiederum sei in dem Augenblick nach links auf ein Firmengelände abgebogen, obwohl dies dort ebenfalls nicht gestattet ist. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, stürzte und kugelte sich nach Angaben der Polizei eine Schulter aus. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

